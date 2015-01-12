Силы АТО и боевики ответили на "страшилки" Лаврова

Украина не строит планов силового разрешения конфликта на Донбассе, а боевики храбрятся – готовы отразить любую атаку.

Такая реакцию была выражена на заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова, передает РИА Новости.

Так, спикер СНБО Украины Андрей Лысенко заверил, что планов силового решения конфликта на Донбассе нет: "Российское руководство пытается запугать своих граждан, прибегая к очередным фейкам и страшилкам. На самом деле, украинские военные соблюдают минские договоренности, чего ожидают и от другой стороны".

В свою очередь, главари ДНР заявили, что готовы отразить атаки силовиков.

"Мы находимся в состоянии готовности, мы готовы защищать свои интересы и свою землю, и, как у любой воюющей стороны, у нас есть определенный план действий", - рассказал представитель "минобороны" ДНР, которого российские журналисты не назвали.

Напомним, ранее луганский активист рассказал, как российские военные зачищают "диких" боевиков и подтягивают силы к линии фронта.