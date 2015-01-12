В последнее время боевики обстреливают Донецк из "кочующей" реактивной батареи, курсирующей в районе Докучаевска.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Анатолий Пушняков, передает "Укринформ".

"11 января Донецк был обстрелян артиллерией, и анализ показал, что огонь по этой территории наносила кочующая реактивная батарея из района Докучаевска, подконтрольного незаконным вооруженным формированиям", - сказал он.

В то же время генерал признал, что российская пропаганда "быстро работает" и в результате все обвинения направлены на украинских силовиков.

Также Пушняков отметил, что, несмотря на участившиеся в последние две недели обстрелы сил АТО, украинскими военными огонь по населенным пунктам с расстояния далее двух километров не ведется, вне зависимости от того, с какой силой идут обстрелы из этих населенных пунктов.

"Это я могу заявить со всей уверенностью, я подписываю документы", - сказал он, добавив, что "если такие случаи есть, то в каждом конкретном случае будем разбираться, но, как правило, это результат провокационных действий".

Напомним, ранее стало известно о высокоточном ракетном ударе по центру радиоразведки Генштаба ГРУ в Донецке.