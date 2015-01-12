"Народный фронт" напомнил МИДу России слова Путина об оккупации Германии

Президент РФ Владимир Путин еще 2008-м году заявил об оккупации Восточной Германии советскими войсками, поэтому нападки на украинского премьера Арсения Яценюка со стороны российского МИДа являются необоснованными.

Об этом пресс-служба партии "Народный фронт" сообщила "Главреду".

Так в партии Яценюка прокомментировали требование МИД РФ прокомментировать тему оккупации Германии Советским Союзом.

Путин, который в августе 2008 года, пребывал на посту премьера РФ, в интервью телеканалу ARD недвусмысленно сказал о присутствии оккупационных советских войск в Германии после Второй мировой войны: "Были советские войска в Германии, по сути, надо честно сказать, это были оккупационные войска, которые остались в Германии после Второй мировой войны, но под видом союзническому войск".

"Советуем российским чиновникам пристально изучать позицию главы их государства по этим вопросам, чтобы официальные заявления не шли в разрез со словами самого же президента России", - подчеркнули в пресс-службе "Народного фронта".

Предлагаем видеозапись интервью Путина немецкому телеканалу ARD от 30 августа 2008 года. Слова Путина об оккупации Восточной Германии Советским Союзом начинаются с отметки 10:46.

Напомним, что Яценюк Яценюк подчеркнул, что сейчас Россия решила повторить это вторжение и оккупировать Крым и Донбасс.

Видео: youtube.com