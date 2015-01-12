Папа Римский об Украине: стала драматическим театром военных действий

Папа Римский Франциск прокомментировал ситуацию в Украине, заявив, что она стала драматическим театром военных действий.

Об этом он сообщил в ходе встречи с дипкорпусом, говорится на Facebook-странице посольства Украины при Святом Престоле.

"Бесконечные конфликты есть, по сути, настоящей и действительной мировой войной, которая ведется по частям в разных уголках мира. Прежде всего, в близкой к нам Украине, которая стала драматическим театром военных действий", - отметил понтифик.

"Надеюсь, что через диалог, усилия, направленные на прекращение военных действий, будут консолидированы, и заинтересованные стороны станут, как можно скорее, в духе уважения к международному праву, на путь взаимного доверия и братского примирения с целью положить конец настоящему нынешнему кризису", - добавил он.

Напомним, ранее Папа Римский Франциск заявил, что Европа создает впечатление уставшей и постаревшей, а также все менее выглядит защитником в мире.