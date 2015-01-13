В донецком аэропорту украинские военные уничтожили несколько танков, а в Песках работает снайпер

Вокруг донецкого аэропорта уже четыре дня идут интенсивные бои. Украинские военные в Песках и Авдеевке выдерживают все атаки боевиков. Террористы понесли потери в технике, уничтожено несколько танков.

Враг использует танки, пушки и минометы. В Песках начал работать снайпер - солдатам и местным жителям приходится передвигаться перебежками, чтобы не попасть под его пули, сообщает ТСН.

Сепаратисты не позволяют даже по предварительным договоренностями вывезти раненых. До нового терминала десантникам пришлось прорываться с боем.

Бойцы 80-й аэромобильной бригады дают достойный ответ агрессору. Минувшей ночью военные пробились в аэропорт, выгрузили боекомплект, забрали раненых и утром вернулись на позиции.

Успешно отработала и украинская артиллерия. Террористы понесли потери в технике, уничтожено несколько танков. Интенсивность вражеских обстрелов заметно снизилась.

Но противник успел запеленговать позиции артиллеристов. Вражеские снаряды из мощных пушек побили машины и разрушили несколько блиндажей. Теперь артиллеристы не засиживаются на месте и быстро меняют позиции. Пехотинцы готовятся к очередной ротации в аэропорту Донецка.

Как уже сообщалось в соцсетях, возле донецкого аэропорта украинские военнослужащие контратаковали российских десантников, противник понес потери.

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видео: ТСН