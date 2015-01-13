Под Счастьем украинские воины разгромили передовую группу российских наемников

В районе блок-постов 29 и 31 противник активно применяет артиллерию.
На протяжении последних трех суток ситуация в зоне антитеррористической операции на Донбассе серьезно усложнилась. Противник активно применяет артиллерию, однако наши воины дают достойный отпор.
Об этом сообщает нардеп, координатор группы Информационное сопротивление Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
Так, по его информации, в Луганской области российские войска и террористы активно пытаются вытеснить украинские подразделения за реку Северский Донец.
"В районе блок-постов №29 и 31 противник активно применяет артиллерию (как ствольную, так и реактивную).
В результате огневого контакта в районе н.п. Счастье, боевым охранением одного из украинских подразделений был разгромлен выдвигавшийся на передовые позиции авангард сводной тактической группы ВС Р", - пишет эксперт.
Напомним, ранее "Главред" сообщал, что в донецком аэропорту украинские военные уничтожили несколько танков.
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