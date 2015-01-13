Из-за агрессии против Украины, Польша не пригласила Путина на годовщину освобождения Освенцима

13 января 2015, 12:12

 Песков уточнил, что президент Путин не поедет в Польшу из-за "слишком напряженного графика".

Владимир Путин

Польские власти решили не приглашать российского президента Владимира Путина на 70-летие освобождения концлагеря Освенцим 27 января, из-за недоверия на почве конфликта в Украине.

Об этом сообщают источники агентства Reuters.

"В роли принимающей стороны Польша, оказавшаяся в числе наиболее громогласных критиков Москвы в связи с кризисом на Украине, не отправила Путину полного формального приглашения, с осторожностью отнесся к возможным внутриполитическим последствиям приглашения российского лидера", - сказали источники

Концлагерь нацистов, где умерли около 1,5 млн человек, большая часть из которых были евреями, считается одним из главных символов Холокоста. Агентство указывает, что 70 лет спустя конфликты и политическая борьба на глобальном уровне помешала междунароодному сообщество совместно провести памятные мероприятия. Кремль "разочарован" пренебрежительной политикой Варшавы, из-за чего участие Путина в торжествах не планируется, уточнил анонимный дипломатический источник издания.

По данным агентства, официальные приглашения иностранным делегациям отправляли не польские власти, а организаторы - государственный музей Аушвиц-Биркенау и Международный совет Освенцима.

Участник подготовки мероприятия уточнил, что власти Польши направили иностранным правительствам "вербальные ноты" - сообщения, которые не являются формальными приглашениями.

Источник агентства указал, что Польша предпочла такой формат, так как отправка Путину официального приглашения стала бы непопулярным у избирателей шагом в год президентских и парламентских выборов в стране.

Большинство поляков, согласно соцопросам, относятся к России с подозрением. Это ощущение усилилось с тех пор, как Россия в минувшем году аннексировала Крым, а пророссийские террористы организовали на востоке Украины войну против Киева.

Между тем, пресс-секретарь Путина Песков уточнил, что президент РФ не приедет в Польшу на 70-летие освобождения Освенцима, так как у него "слишком напряженный график". Он добавил, что официального приглашения на церемонию в Польше Путин не получал, сообщает Эхо Москвы.

СПРАВКА. Концлагерь Освенцим (Аушвиц) находился в 1940-1945 годах около города Освенцим, в 60 км к западу от Кракова. На территории лагеря в 1947 году создали музей, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Освенцим освободили 27 января 1945 года войска 60-й армии 1-го Украинского фронта под командованием генерал-полковника Павла Курочкина. Участие в освобождении концлагеря принимали части 106-го стрелкового корпуса 60-й армии и 115-го стрелкового корпуса 59-й армии 4-го Украинского фронта.

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Россия Путин Украина конфликт Польша концлагерь Освенцим
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