Боевики продолжают провокации, силовики уничтожили группу диверсантов: карта зоны АТО

Террористы снова использовали против военных артиллерию, танки и установки "Град".
За минувшие сутки в зоне АТО на Донбассе боевики 84 раза обстреляли позиции украинских военных в 33 населенных пунктах.
Об этом говорится на сайте Инфоцентра СНБО.
В то же время в ведомстве уточнили, что противник использовал артиллерию, танки и установки "Град".
"Украинские военные строго соблюдают режим прекращения огня, однако дают мощный отпор в случае провокационных действий со стороны террористов", - добавили в СНБО.
Обратим внимание, что благодаря бдительности наших силовиков была уничтожена диверсионная группа, которая пыталась пересечь линию разграничения между смежной частью Украины и зоной АТО.
"Активизация агрессивных действий со стороны террористов в течение последних дней и попытки изменить линию разграничения свидетельствуют о том, что российские военные и террористы сознательно выбрали тактику на эскалацию напряженности на Донбассе", - подчеркнули в ведомстве.
Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки в зоне конфликта погиб один украинский военный, а еще десять бойцов - были ранены.