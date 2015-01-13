Боевики продолжают провокации, силовики уничтожили группу диверсантов: карта зоны АТО

За минувшие сутки в зоне АТО на Донбассе боевики 84 раза обстреляли позиции украинских военных в 33 населенных пунктах.

Об этом говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время в ведомстве уточнили, что противник использовал артиллерию, танки и установки "Град".

"Украинские военные строго соблюдают режим прекращения огня, однако дают мощный отпор в случае провокационных действий со стороны террористов", - добавили в СНБО.

Обратим внимание, что благодаря бдительности наших силовиков была уничтожена диверсионная группа, которая пыталась пересечь линию разграничения между смежной частью Украины и зоной АТО.

"Активизация агрессивных действий со стороны террористов в течение последних дней и попытки изменить линию разграничения свидетельствуют о том, что российские военные и террористы сознательно выбрали тактику на эскалацию напряженности на Донбассе", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки в зоне конфликта погиб один украинский военный, а еще десять бойцов - были ранены.