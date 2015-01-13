На Донбассе боевики несут большие потери - СНБО

Спикер АТО Андрей Лысенко заявил, что в зоне конфликта на Донбассе боевики несут большие потери.

Об этом он сообщил во время брифинга в Киеве, пишет Еспресо.TV.

"У нас есть данные радиоперехвата, которые подтверждают потери среди боевиков. Но пока это непроверенная информация", - отметил силовик.

По его словам, именно поэтому ведомство не может сказать, сколько террористов было уничтожено. "Но потери у них и большие потери", - добавил Лысенко.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне АТО на Донбассе боевики продолжили провоцировать украинских военнослужащих, осуществив 84 обстрела их позиций.