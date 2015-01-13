Политолог объяснил, почему "киборги" соглашаются на ротацию с обыском у "поребриков"

Украинские силовики, направляющиеся на ротацию в донецкий аэропорт, вынуждены проходить процедуру проверки и обыска на блокпостах т.наз. "поребриков", т.е. российских военных, переодетых в местных боевиков, чтобы не рисковать жизнями наших военных.

Об этом научный директор Школы политической аналитики НаУКМА, профессор политологии Алексей Гарань рассказал на чате в "Главреде".

"Ротация украинских армейцев через блокпост ДНРовцев никому не нравится, в том числе бойцам на передовой. Но мы должны понимать, что в донецкий аэропорт есть два пути: один - прорываться с боем и каждый раз рисковать жизнью наших бойцов. Вторая возможность обусловлена "перемирием" и как раз предполагает мирный вход в аэропорт, но через блокпост сепаратистов", - рассказал политолог.

По его мнению, если есть возможность зайти в аэропорт без потерь, ею нужно воспользоваться, но если боевики это срывают, то другого выхода, кроме прорыва, для нас не останется.

Гарань объяснил ситуацию на следующем примере: "Несколько дней назад в аэропорту было шесть наших раненых. Наше командование обратилось к сепаратистам с просьбой вывести их через блокпост, боевики отказались. Тогда был подготовлен прорыв нашей колонны с применением артиллерии. Но даже в этих условиях потребовалось еще полтора суток, чтобы вывезти раненых".

Профессор также заметил, что наши бойцы на передовой критикуют командование и власть "за нерешительность".

"Мне трудно оценить это с военной точки зрения, поскольку я - не военный. Но позиция наших бойцов отлична от позиции так называемой "диванной сотни", которая заваливает соцсети криками "всепропало". В отличие от "диванной сотни", наши бойцы, критикуя власть, одновременно каждый день рискуют своей жизнью и не словами, а делами доказывают свою преданность Украине",- подытожил научный директор Школы политической аналитики НаУКМА.

Напомним, ранее Гарань рассказал о донецком аэропорте: это – ад, где Рэмбо тихо курит в сторонке.

Фоторепортаж, как донецкие "поребрики" проверяли "киборгов" смотрите здесь.