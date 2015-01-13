Генерала НАТО беспокоит ситуация на Донбассе: Россия продолжает помогать боевикам

РФ не перестает активно влиять на ход конфликта в Восточной части нашей страны.
Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Филипп Бридлав заявил, что РФ продолжает оказывать военную помощь боевикам на востоке Украины.
Об этом он сообщил в ходе визита в город Щецин (Польша), пишет Интерфакс-Украина.
"Да, там было затишье, однако это затишье не коснулось продолжающегося снабжения (Россией - ред.), подготовки и организации сил к востоку от линии фронта", - отметил он.
В то же время генерал подчеркнул, что подобная ситуация вызывает серьезное беспокойство.
Напомним, ранее власти России неоднократно заявляли, что якобы не помогают боевика, которые орудуют на востоке Украины.
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