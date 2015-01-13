Россия готовит новое дело: оказывается, на Донбассе украинцы ведут "геноцид русскоязычных"

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по обвинению "украинской военщины" в "геноциде" русскоязычного населения Донбасса.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Дело было открыто после обстрелов с 1 по 12 января. В СК России обвиняют украинских силовиков в атаках на мирное население.

"В результате этих обстрелов было убито более 40 человек, более 120 получили телесные повреждения различной степени тяжести, в городах Донбасса частично или полностью разрушены жилые дома, а также объекты социальной инфраструктуры и коммуникации...", - говорится в сообщении.

Также российские "следователи" рассказали, что "такие действия украинской "военщины" квалифицируются как особо тяжкие преступления не только по российскому законодательству, но и по нормам международного права".

При этом в российском ведомстве оправдывают свой интерес к событиям в другом государстве тем, что, по российским законам могут привлекать к уголовной ответственности иностранных граждан, которые "совершили преступление за пределами России в отношении граждан России".

Напомним, сегодня под Волновахой боевики убили 10 мирных жителей, которые на автобусе проезжали мимо украинского блокпоста.