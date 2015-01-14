Активные обстрелы боевиков начинаются сразу после "гумконвоя" из России - Турчинов

Активизация обстрелов украинских позиций боевиками постоянно совпадает с приходом российских "гумконвоев" через неконтролируемую часть границы.

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, передает УНИАН.

Турчинов напомнил, что за последние сутки украинские позиции были обстреляны 84 раза.

"Это рекордное количество с начала года, что неслучайно совпадает с прохождением очередного так называемого российского "гумконвоя", - подчеркнул он.

Турчинов добавил: "Активизация обстрелов постоянно совпадает с прохождением через неконтролируемую часть границы так называемых российских "гумконвоев", которые под видом оказания гуманитарной помощи пополняют огневые мощности российско-террористических группировок".

Он подчеркнул, что подобные действия России привели и к сегодняшней трагедии под Волновахой, когда гражданский автобус попал под обстрел "Града" с оккупированной территории, "что привело к гибели ни в чем не повинных гражданских людей".

"Такая деятельность России и ее "гуманитарная" помощь приводит к сознательному срыву любого формата мирных договоренностей и разрушает все выданные ранее гарантии прекращения огня", - подчеркнул Турчинов.

"Убийство мирных людей, как и сбитый "Боинг", является еще одним свидетельством звериной сущности российской политики", - отметил он.

Турчинов добавил, что серия преступных действий "требует адекватного ответа со стороны Украины" и обязательно будет расследоваться Гаагским трибуналом.

Напомним, как сообщал "Главред", 8 января в Украину вторгся 11-й по счету "гумконвой", который на территории Донбасса "растерял" половину своих грузовиков - более 70 крупнотоннажных КамАЗов.