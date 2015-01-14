Трагедия под Волновахой: CБ ООН осудил расстрел автобуса, Госдеп США - ответственность на РФ

Совет Безопасности ООН решительно осудил ужасный обстрел террористами автобуса под Волновахой, в результате чего погибли мирные жители, соответствующее заявление Совбез принял под вечер вторника, в условиях дипломатического сопротивления делегации РФ.

Об этом сообщил Укринформу источник, близкий к процессам принятия решений в штаб-квартире ООН.

"Члены Совета Безопасности самым решительным образом осудили убийство одиннадцати и ранения семнадцати гражданских лиц, в том числе женщин и детей, в результате обстрела 13 января 2015 г. пассажирского автобуса в Волновахе Донецкой области", - отмечается в документе.

В этой связи члены Совбеза выразили глубокие соболезнования семьям погибших и подчеркнули необходимость "проведения объективного расследования и привлечения к ответственности виновных в этом деянии". В заявлении также подчеркивается необходимость строгого соблюдения Минских договоренностей от 5 и 19 сентября прошлого года.

Как стало также известно Укринформу, на том, чтобы Совбез ООН принял заявление, осуждающее обстрел мирных жителей, настаивала украинская делегация при содействии партнеров в СБ. В кулуарах Совета сейчас обсуждается вопрос возможного созыва внеочередного заседания по украинской проблематике учитывая последнее развитие ситуации, сказал источник.

Вместе с тем Государственный департамент США считает виновными в происшествии под Волновахой подконтрольных России боевиков, передает РБК-Украина.

Об этом на брифинге 13 января сообщила пресс-секретарь Госдепа Мари Харф.

"Мы осуждаем регулярные атаки сепаратистов, их попытки взять под контроль дополнительную территорию, вопреки минским договоренностям. Сегодняшние жестокие атаки на донецкий аэропорт и обстрел автобуса, где были убиты 10 человек и ранены 13 человек, - это лишь последний пример ужасного нарушения обязательств, которые взяли на себя подконтрольные России сепаратисты", - сказала Харф.

Напомним, накануне стали известны первые результаты расследования трагедии под Волновахой.