Аваков рассказал, сколько денег Януковича арестовано в Украине и за рубежом

Украинские силовики арестовали денежные активы экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения в размере около 4 млрд долл. и 6 млрд грн., сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Об этом он написал в Facebook.

"Не считая активов в недвижимости и долей в компаниях, арестованные украинскими силовиками денежные активы (деньги на расчетных счетах и высоколиквидные ценные бумаги) составляют: 2 млрд долл. за рубежом + 1,8 млрд долл. и 6 млрд грн внутри страны", - написал Аваков.

Напомним, ранее Аваков сообщил, что Интерпол объявил Януковича в розыск.