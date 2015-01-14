Рада лишила Турчинова депутатского мандата

В среду, 14 января, Верховная Рада приняла три постановления о досрочном прекращении полномочий народных депутатов - Александра Турчинова, Виталия Ковальчука и Ростислава Павленко.

За постановление №1717 о прекращении полномочий Турчинова проголосовали 275 нардепов из 334, зарегистрированных в сессионном зале, сообщает УНИАН.

Постановление №1717-1 по Ковальчуку поддержали 270 депутатов из 335, а за постановление №1717-2 - по Павленко проголосовали 269 депутатов из 336, зарегистрированных в сессионном зале.

Напомним, в прошлом году Турчинов был назначен секретарем СНБО, Ковальчук - первым замом главы Администрации Президента Украины, Павленко - замом главы АП.