Политолог рассказал, что ждет снайпершу, убившую 10 силовиков

Директор Школы политической аналитики НаУКМА, профессор политологии Алексей Гарань не исключил, что задержанную девушку-снайпера боевиков, убившую как минимум 10 украинских силовиков, могут обменять на наших пленных.

Об этом он рассказал во время чата в "Главреде", отвечая на вопрос, не отдадут ли злоумышленницу обратно террористам во время обмена пленными.

"Я Вам скажу о конкретном случае, который был накануне Нового года в Песках. Диверсант убил трех бойцов, его подстрелили, допросили в СБУ, а потом обменяли на десятерых наших пленных", - отметил политолог.

"Неоднозначно, но пленных надо освобождать. Думаю, в каждом конкретном случае надо принимать соответствующее непростое решение - что нам важнее", - добавил он.

Также Гарань рассказал о задержанном силовиками диверсанте с позывным "Шум".

"Ребята захватили диверсанта, но я его видел уже на фото и видео. Позывной диверсанта - "Шум". Из Запорожья, с тремя уголовными "ходками", профессионально подготовлен", - добавил эксперт.

Напомним, ранее Алексей Гарань заявил, что бойцы Добровольческого украинского корпуса, созданного по инициативе "Правого сектора", которые защищают Пески и прикрывают фланг донецкого аэропорта, с изрядной долей юмора подошли к мифам российской пропаганды.