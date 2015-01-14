Россия готовит для Донбасса новый "гумконвой": обещает отправить продукты

Глава МЧС РФ Владимир Пучков заявил, что власти страны собираются отправить на Донбасс 12-й по счету "гуманитарный конвой".

Об этом пишет Интерфакс.

В то же время министр уточнил, что сейчас представители ведомства якобы формируют "по потребности груз для оказания помощи жителям Донецка и Луганска".

"…согласовываем все формальности с украинскими коллегами. По готовности, конвой будет отправлен", - сказал Пучков.

По его словам, грузовики якобы привезут на восток Украины "продукты питания, медикаменты, расходные материалы для объектов социальной сферы и энергетики".

Напомним, ранее в СНБО сообщали, что Россия под видом "гуманитарных конвоев" продолжает поставлять боевикам Донбасса оружие.