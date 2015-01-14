Военный эксперт: у армии есть и силы, и средства, чтобы переломить ситуацию на Донбассе

Украинские военные допустили ошибку, позволив боевикам поставить блокпост на единственной дороге, по которой снабжались "киборги" в аэропорту Донецка.

Об этом в комментарии "Главреду" заявил бывший заместитель министра обороны, адмирал Игорь Кабаненко.

"В ситуации с донецким аэропортом, на мой взгляд, была допущена тактическая ошибка – мы дали боевикам возможность разместить блокпост на единственном пути сообщения с аэропортом, то есть с нашими военными, защищающими аэропорт", - сказал он.

Также эксперт подчеркнул, что этот просчет противник использовал "в тактических и оперативных целях".

"На мой взгляд, сейчас перед боевиками стоит локальная задача – вытеснить наших военных из аэропорта. Де-факто сейчас наши находятся в окружении", - добавил он.

Адмирал также подчеркнул, что с украинской стороны "нужные активные контрнаступательные действия, чтобы разблокировать ситуацию".

"То есть оперативная пауза завершена, происходит наращивание сил противником. Это требует адекватного наращивания сил и с нашей стороны. Мы должны быть подготовлены. Ведь можно было и раньше просчитать возможные варианты развития этой ситуации", - подчеркнул он.

Кабаненко отметил также, что "вероятность начала широкомасштабных действий зимой, учитывая физико-географические условия и температуры, не велика".

"Но противник будет пытаться использовать уже сложившуюся ситуацию. Со своей стороны, мы должны переломить ситуацию и сработать на опережение. Режим перемирия нарушен, не мы его нарушили. Перемирие и раньше нарушалось, но сейчас – интенсивное нарушение. Сейчас нужно работать по оперативным задачам, а не по политическим", - сказал эксперт.

По его словам, у наших военных "остаются инструменты, позволяющие сдерживать агрессию России".

"Мы видим, что та сторона говорит об одном, а делает совершенно другое. Мы должны извлечь уроки из того, что Кремль использует стратегические коммуникации, то есть он пытается усыпить нашу бдительность, какими-то заявлениями показать готовность якобы идти на уступки или урегулировать ситуацию, а на деле движется в диаметрально противоположном направлении. Это требует серьезного внимания, потому что последствия для нас могут носить и стратегический характер. Но масштабных наступательных действий, по нескольким направлениям, на данном этапе я не прогнозирую. Я не вижу пока столь серьезных группировок, которые могли бы это делать", - подчеркнул адмирал.

Отдельно Кабаненко добавил, что под донецким аэропортом ситуация, благоприятная для противника, была создана тем, "была предоставлена возможность разместить этот блокпост и взять под огневой контроль дорогу, по которой продвигаются наши парни в аэропорт. Эта проблема требовала заранее наших действий, нужно было ее нейтрализовать. К сожалению, это не делалось, и противник использовал это преимущество".

"Сейчас необходимо предоставлять всестороннюю помощь нашим парням, находящимся в донецком аэропорту. У нас такие возможности есть. Нужно использовать соответствующие силы и средства, чтобы переломить ситуацию в свою пользу. И для этого силы есть, их необходимо сосредотачивать в соответствующих районах и воздействовать на противника", - резюмировал эксперт.

Напомним, на протяжении всего вчерашнего дня, 13 января, в донецком аэропорту и его окрестностях шли ожесточенные бои.