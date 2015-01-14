Чеченские "полицаи" за день боев в донецком аэропорту: 18 убитых, двое сдались в плен - соцсети

По уточненным данным, в ходе вчерашних боев за донецкий аэропорт были убиты 18 чеченских "добровольцев".

Об этом в своем блоге сообщил Олег Ярчук.

"Донецк, аэропорт. Уточненные данные о потерях сводного ударного батальона МВД Чеченской республики: 18 убитых, 5 раненых", - сообщил он.

Еще десять полицаев числятся пропавшими без вести.

Кроме того, двое чеченских "добровольцев" сдались в плен украинским "киборгам".

Напомним, как сообщал "Главред", вчера, 13 января, на протяжении всего дня в донецком аэропорту шли ожесточенные бои.