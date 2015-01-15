В Крыму и России подготовлены 3 тыс. боевиков для переброски на Донбасс

Пророссийские боевики заканчивают подготовку в спеццентрах в оккупированном Крыму и под Ростовом для боевых действий на Донбассе.

Об этом сообщает народный депутат от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Заканчивается очередной цикл подготовки боевиков для действий на Донбассе в специализированных учебных центрах в Перевальном (оккупированный Крым) и под Ростовом-на-Дону (РФ).

Общая численность подготовленных боевиков превышает 3 000 человек. Данные силы террористов вольются в состав создаваемых централизованных вооружённых формирований так называемой "Новороссии", - отмечает эксперт.

Также, по его информации, "через Луганск в состав группировки боевиков и российских войск, сосредоточенной в районе Счастье – Станица Луганская, продолжает прибывать пополнение. Всего на протяжении 3-х дней зафиксирована переброска 15 единиц бронетехники и до 1-го усиленного мотострелкового батальона".

Напомним, на протяжении всего вчерашнего дня, 13 января, в донецком аэропорту и его окрестностях шли ожесточенные бои.