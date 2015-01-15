Украинские военные подверглись обстрелу боевиков под Попасной, Крымским и Трехизбенкой

Российские войска и террористы продолжают обстреливать позиции украинских сил на Луганщине.

Об этом сообщает народный депутат от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

В частности "в районе н.п.Стаханов противник ведет огонь из ствольной артиллерии с новых оборудованных огневых позиций по передовым позициям украинских войск в районе н.п.Попасная" – пишет эксперт.

Также противник продолжает вести огневое противоборство с подразделениями украинских войск в районе н.п.Крымское, Трехизбенка. Боевики используют в основном миномёты и ствольную артиллерию (САУ), также как минимум батарею РСЗО, отмечает Тымчук.

Напомним, ранее Тымчук писал, что в районе Стаханова боевики усиленно рассредоточивают боевую технику, пытаясь скрыть её накопление.

Эксперт отмечал, что было замечено как минимум 3 новых огневых позиции артиллерии террористов и российских войск.