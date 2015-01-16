Турчинов не исключает полномасштабной континентальной войны

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов не исключает возможности начала полномасштабной войны.

Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде, пишет УНИАН.

"Сейчас продолжается слаживание батальонных тактических групп, личный состав которых получил опыт боевых действий в ходе регулярных ротаций на территории нашей страны", - сказал Турчинов.

При таких условиях, считает он, возможны два основных сценария.

"Первый — это возобновление врагом широкомасштабных военных действий и наступление при активном участии вооруженных сил Российской Федерации, следствием чего может стать полномасштабная континентальная война.

Второй сценарий, отметил он, предусматривает попытки Кремля не допустить стабилизации ситуации в Украине, активизации террористической деятельности, превращения противостояния в долговременный вооруженный конфликт с истощением экономического, военного, морально-психологического потенциала Украины и созданием предпосылок для реализации их цели - уничтожения государственности и независимости Украины, - сказал он.

Ранее Турчинов заявил, что на Донбассе воюют 8 тыс. российских солдат, еще 52 тыс. стоят на границе Украины.