Лукашенко переживает, что дружба с Западом "затянет Украину в болото"

Дружба Украины с Западом "затягивает ее в болото".

Такое мнение высказал президент Беларуси Александр Лукашенко, пишет ТАСС.

Выступая в парламенте, белорусский лидер отметил, что лично он будет строить отношения со странами Запада, задавая им вопрос: заменят ли они (страны ЕС и США) Беларуси Россию?

"Когда мы ведем диалог с Западом и будем вести с Евросоюзом и США, мы задаем им один вопрос: вы нам замените Россию?" - сказал Лукашенко.

"На примере Украины же видно, к чему приводит эта дружба - к затягиванию в болото", - считает президент Беларуси.

При этом Лукашенко не намерен отказываться от отношений с Западом.

"Мы будем последовательно и целенаправленно выстраивать отношения с ЕС и США", - после очередного антизападного высказывания смягчил свою риторику Лукашенко.

По его словам, что "Россия всегда подставляла плечо Беларуси", поэтому Беларусь "будет вести себя (с Россией - ред.) как с братским государством".

"Несмотря на некоторые проблемы, существующие в отношениях двух стран, "когда нам было трудно, Россия всегда подставляла нам плечо", - подчеркнул Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявлял, что в украинском кризисе виноват беглый экс-президент Виктор Янукович.