Россия увеличила присутствие регулярных войск и техники на Донбассе: карта зоны АТО

Россия увеличивает присутствие регулярных войск и техники на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом сказал спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

"На оккупированных территориях Донбасса, в частности в г. Горловке, Снежном, Краснодоне, наблюдается увеличение присутствия военных ВС РФ, участвующих в боевых действиях против сил АТО, и осуществляющих инструктаж и подготовку боевиков из числа местного населения", - отметил спикер СНБО.

Также зафиксирован рост у бандитов количества военной техники, артиллерийских и противотанковых комплексов, находящихся исключительно на вооружении Вооруженных сил РФ.

"Кроме этого, на протяжении последних дней с территории РФ доставлено значительное количество боеприпасов для реактивных систем залпового огня "Град", "Ураган", танков и гаубиц, а также боеприпасов для стрелкового оружия различных калибров", - сказал Лысенко.

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что на Донбассе развернута военная группировка более 36 тысяч человек, из которых 8,5 тысячи -регулярные войска РФ. На границе с Россией в полной боевой готовности находится около 52 тысяч российских войск.