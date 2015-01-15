Бой за донецкий аэропорт: русские десантники несут новые потери, просят отвода и ротации – соцсети

Российские военные не прекращают попыток захвата донецкого аэропорта, а после очередного штурма, при котором русские десантники понесли потери, они запросили отвода с передовой и ротации.

Об этом со ссылкой на данные перехвата сообщений военных РФ пишет блогер Олег Ярчук.

"Просим срочного отвода подразделений 234-го десантно-штурмового полка 76-й ДШД (Псков) с линии боевого соприкосновения и ротации на прибывающие подразделения", - цитирует блогер сообщение российских военных.

Потери личного состава в десантном полку уточняются.

По данным блогера, реальные потери регулярных войск РФ в войне на Донбассе по состоянию на утро 15 января 2015 года составили: убитыми 5263, ранеными - 1981 и пропавшими без вести - 2671 человек.

Напомним, что ранее в боях за донецкий аэропорт российские десантники из Иваново и Ульяновска понесли значительные потери – у них десятки убитых.

Подразделения 331-го парашютно-десантного полка 98-й дивизии ВДВ РФ (Иваново ) при выполнении боевых задач потеряли 18 человек убитыми, 26 – ранеными.

Подразделения 31-й гвардейской отдельной десантной штурмовой бригады ВДВ (в/ч 73612 Ульяновск) при выполнении боевых задач потеряли убитыми – 12, ранеными – 31.

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