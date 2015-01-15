Турчинов рассказал о вооружении боевиков на Донбассе: сотни танков, ракетные комплексы, зенитки

На вооружении у боевиков и российских военных на Донбассе имеется 542 танка и 4 "Точки-У" сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Об этом сообщает УНИАН.

Такие данные Турчинов сообщил во время выступления в парламенте.

Он отметил, что они имеют на вооружении 542 единиц танков, 990 боевых бронированных машин, 694 артиллерийских систем, в том числе 4 единицы реактивных комплексов "Точка-У" и до 57 единиц зенитно-ракетных комплексов.

Турчинов также сообщил, что на оккупированной части Донбасса развернута военная группировка - более 36 тысяч человек, среди которых 8,5 тысячи - военнослужащие регулярных войск Российской Федерации.

Напомним, ранее волонтер рассказал, когда силы АТО могут перейти в наступление на Донбассе.