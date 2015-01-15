Порошенко рассказал, сколько украинцев остается в плену у боевиков

В плену у боевиков на Донбассе до сих пор остается более 600 украинских граждан, заявил Президент Петр Порошенко во время встречи с главой Парламентской ассамблеи Совета Европы Анн Брассер и делегацией ПАСЕ.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент подчеркнул необходимость активизации усилий ПАСЕ по освобождению украинских заложников, удерживаемых террористами. По словам Главы государства, на сегодняшний день более 600 украинских граждан находятся в плену", - говорится в сообщении.

Президент выразил особое беспокойство ситуацией вокруг украинской летчицы Надежды Савченко. "Мы избрали ее членом делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы, и было бы вполне естественно, чтобы ПАСЕ приняла необходимое решение об освобождении депутата, летчицы, которая защищала свою страну", - подчеркнул Порошенко.

Он попросил ПАСЕ приложить все необходимые усилия для освобождения члена украинской делегации в ассамблее.

Напомним, ранее сообщалось, что под Донецком боевики захватили в плен 7 военных, которые ехали на ротацию.