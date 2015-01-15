В Генштабе рассказали о потерях "киборгов" в боях за донецкий аэропорт

Двое украинских военнослужащих погибли во время боев за аэропорт Донецка в четверг, сообщил и. о. спикера Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.

Об этом передает ТСН.

"К сожалению, есть двое погибших", - сообщил Владислав Селезнев.

По его словам, ситуация в донецком аэропорту стабильно напряженная, украинские военные отбивают атаки боевиков.

"Ситуация сложная весь день, идет напряженная битва за аэропорт", - сказал и. о. спикера Генерального штаба ВСУ. "О сдаче речь не идет", - добавил он.

По словам Владислава Селезнева, бойцам в аэропорту предоставляют всю необходимую огневую и материально-техническую поддержку.

Отметим, что "киборгами" называют защитников донецкого аэропорта за мужество и героизм.

Напомним, ранее сообщалось, что донецкий аэропорт боевики обстреливают из жилых кварталов.

Видео: ТСН.