Силовики отбили у боевиков часть донецкого аэропорта и разместили там подкрепление - волонтер

Сегодня вечером, 15 января, ситуация в донецком аэропорту стабилизировалась, артиллерийские обстрелы на его территории стихли, сообщила волонтер Татьяна Рычкова.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Ситуация более-менее стабилизировалась после того, как ВСУ отвоевали часть территории у сепаратистов и разместили там пришедшее подкрепление, имеющее с собой артиллерийское вооружение. Вследствие чего танк, не дающий нам покоя с утра, исчез с территории аэропорта", - написала она.

Также Рычкова отметила, что раненых киборгов уже вывезли из аэропорта и доставили в Днепропетровск.

"В терминале на всех этажах базируются силы ВСУ. Прорвемся! Быть добру!", - резюмировала волонтер.

Напомним, ранее "киборги" рассказали, что происходит в донецком аэропорту: потери боевиков жестоки.

Подробнее о боях за донецкий аэропорт читайте в спецтеме "Главреда".