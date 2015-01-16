Россияне сколачивают "армию Новороссии": бандам – новый статус, главарям – звания

Россияне уже четвертый месяц продолжают сколачивать "армию Новороссии", сгоняя в нее разрозненные банды с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а главарям присваивая "звания".

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

ПО данным военного эксперта, российские "специалисты" продолжают мероприятия по централизации военной структуры т.н. "Новороссии". Проведена нумерация бандформирований, их структуризация (полки, бригады, батальоны).

Кроме того, введена единая организационно-штатная структура, назначен командный состав, присвоены "общевоинские звания" главарям бандформирований, входящих в единую структуру, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, что месяц назад россияне столкнулись с трудностями при создании "армии Новороссии" - техники не было, а главари банд не хотели переходить под чье-то командование.

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