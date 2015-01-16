СБУ возбудила дело против компаний Курченко: подозревают в финансировании террористов

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту финансирования терроризма субъектами хозяйствования, входящими в группы компаний "Лукойл" и "ВЕТЭК", сообщил советник главы СБУ Маркиян Лубкивский.

Об этом он написал в Facebook.

"Так, СБУ осуществляется документирование грубого нарушения субъектами хозяйствования, входящими в группы компаний "Лукойл" и "ВЕТЭК", требований действующего законодательства во время импорта нефтепродуктов с последующей их реализацией на территории Украины и использование полученных средств для финансирования террористических и незаконно созданных т.н. "ДНР" и "ЛНР", - отметил он.

"В ходе расследования было установлено, что в течение 2013-2014 гг. должностными лицами "Лукойла" через морские терминалы Феодосии, Херсона, Измаила, Николаева и Одессы, а также через пункты пропуска на западной границе Украины и через границу с Беларусью вне таможенного контроля с использованием подконтрольных субъектов хозяйствования (ОАО "Лукойл", ПИИ "Лукойл-Украина", Одесский нефтеперерабатывающий завод, ООО "Первая топливная компания" и другие) была организована контрабанда и реализация более 2 млн тонн нефтепродуктов на общую сумму около 2 млрд долл. США", - рассказал Лубкивский.

По его словам, незаконно полученные доходы под прикрытием фиктивных договоров перечислялись на счета подконтрольных предприятий и в дальнейшем направлялись на финансирование террористической деятельности.

По указанному факту Главным следственным управлением СБУ открыто уголовное производство по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 209, 258-5 УК Украины.

Напомним, ранее Порошенко в парламенте Канады заявил, что на Донбассе идет война против терроризма.