ГПУ объявила в розыск экс-министра Злочевского: подозревают в незаконном обогащении

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) объявила в розыск экс-министра экологии и природных ресурсов Украины Николая Злочевского, сообщил на пресс-конференции генпрокурор Украины Виталий Ярема.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Последним мы объявили в розыск Николая Злочевского, на счетах которого в Великобритании арестовано 23 млн долл. Ему объявлено подозрение в совершении преступления по ст.268 со значком 2. Это статья, которая предусматривает ответственность за незаконное обогащение", - заявил Ярема.

Николай Злочевский занимал должность министра охраны окружающей природной среды Украины со 2 июля 2010 г. по 9 декабря 2010 г., позже - министра экологии и природных ресурсов Украины с 9 декабря 2010 г. по 20 апреля 2012 г. в правительстве Николая Азарова, сообщает издание.

Николай Злочевский родился 14 июня 1966 года в г.Киеве. Образование высшее, в 1988 г. окончил Киевское высшее инженерно радиотехническое училище войск Противовоздушной обороны страны. В 1999-2000 гг. занимал пост председателя правления ЗАО "Укрнефтесервис", в 2000-2002 гг. - вице-президент ООО "Инфокс". В 2002-2004 гг. - народный депутат Украины ІV созыва, член Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Верховной Рады Украины. С декабря 2003 г. по февраль 2005 г. - председатель Государственного комитета Украины по природным ресурсам. 25 марта Злочевский был назначен на должность главы Государственного комитета Украины по государственному материальному резерву, подчеркивается в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Британия возбудила дело против экс-министра экологии Злочевского.