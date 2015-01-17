Украинский офицер поставил на место главаря ДНР: Захарченко закатил истерику у дома тещи

В Интернете появилось видео разговора главаря самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко и украинского офицера возле донецкого аэропорта.

Ролик можно посмотреть на Youtube.

Сторон вели разговор в окружении прессы и пророссийских боевиков. Сначала офицер украинской армии сказал, что военные вынуждены использовать артиллерию из Песков, потому что боевики пытаются уничтожить "киборгов" в новом терминале. "Мы не можем прекратить обороняться, потому что наши солдаты погибают в терминале. Вот как только закончится обстрел терминала и мы прекратим тоже стрелять", – сказал украинский офицер журналистам, передает ТСН.

После этого к нему подбежал Захарченко с автоматом наперевес, и тыкая в него пальцем начал кричать: "Вот это дом моей тещи – ты хочешь сказать, что там твои солдаты погибают? Там погибают каратели… Я уничтожу любого, кто придет сюда с оружием в руках – это моя земля, на которой я родился".

На это украинский военный урезонил раздухарившегося боевика: "А в Петровке — дом моего отца. И он тоже разрушен".

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин, оправдывая постоянные атаки боевиков на донецкий аэропорт, рассказал, что якобы там у них живут родственники и семьи.

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Видео: Правда ДНР.