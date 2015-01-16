Украина готовит документы на выдачу Януковича и Азарова Россией

Генеральная прокуратура Украины готовит пакет документов для начала процедуры экстрадиции из РФ экс-президента Виктора Януковича и экс-премьера Николая Азарова и других украинских высокопоставленных должностных лиц, которых Интерпол объявил в международный розыск.

Об этом сегодня заявил генеральный прокурор Виталий Ярема, сообщает УНИАН.

"Три дня тому назад Интерпол объявил в международный розыск Януковича и Азарова. Это дает нам возможность обращаться к Российской Федерации для того, чтобы они были экстрадированы из РФ в Украину и привлечены к уголовной ответственности", - сказал Ярема.

Он объяснил, что ранее украинская сторона не обращалась по поводу указанных лиц к своим российским коллегам относительно экстрадиции, поскольку Уголовный процессуальный кодекс Украины предусматривает или избрание меры пресечения подозреваемым лицам, или объявление их в международный розыск.

"В соответствии с соглашениями, имеющимся с РФ относительно экстрадиции лиц, есть соответствующий пакет документов, требования, которые нужно составить, чтобы подготовить экстрадицию... Поэтому как только три дня назад их объявили в международный розыск, сейчас готовится пакет документов на Януковича, Азарова и всех других лиц, чтобы их экстрадировать", - отметил Ярема.

Он добавил, что, кроме Януковича и Азарова, в международный розыск объявлены сын экс-президента Александр Янукович, бизнесмен Сергей Курченко, экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева, экс-глава НБУ, экс-первый вице-премьер Сергей Арбузов, экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий, экс-министр финансов Юрий Колобов.

Напомним, директор Школы политической аналитики НаУКМА Алексей Гарань заявил, что власти РФ, скорее всего, не выдадут Украине Януковича – он союзник России, слишком много знает.