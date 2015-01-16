Если Россия выдаст Януковича Украине, Путин "потеряет лицо" - эксперт

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала считает, что Россия не выдаст Украине объявленного Интерполом в розыск экс-главу украинского государства Виктора Януковича.

Об этом он заявил в комментарии "Главреду".

"На сегодняшний день у генерального прокурора (Виталий Ярема - ред.) нет никаких оснований быть оптимистом относительно того, что Россия выдаст бывшего президента Януковича украинской стороне в силу многих причин", - отметил эксперт.

"Одна из них - отношения между Россией и Украиной, которые, мягко говоря, вообще не являются отношениями. Государства находятся в состоянии необъявленной войны. Вторая - есть определенные финансовые вопросы Януковича и Российской Федерации, связанные между собой", - добавил Бала.

"Потому я не вижу оснований, чтобы Россия пошла на это. Вероятно, с точки зрения Путина (президент РФ Владимир Путин - ред.), это будет значить, что Россия потеряет лицо. Если российская власть утверждает, что в Украине фашисты осуществили государственный переворот, то как она тогда объяснит людям выдачу Януковича?", - спросил директор Агентства моделирования ситуаций.

По его мнению, формально отказ выдачи Януковича РФ может попытаться объяснить стремлением помочь президенту, который в результате переворота незаконно был отстранен от должности, избежать преследования.

Также он заявил, что "Украине нужно было реагировать и делать все, что она делает сейчас, намного раньше, а не через год после всех событий".

"Сейчас уже поздно, теперь мы можем говорить, сколько угодно, но бес толку. Все нужно делать в свое время. А вышло, что прошел год, и никто к России не обращался с требованием выдать Януковича. Это все - проблемы украинской власти и правоохранительных органов", - подчеркнул Бала.

"Объявление Януковича в розыск Интерполом - это основание для того, чтобы были наложены санкции на какие-то имущественные и денежные ресурсы Януковича и его окружения, не больше. Разве что, если он вдруг решит выехать из России за границу, то его там теперь смогут задержать", - сказал эксперт.

Напомним, ранее бывший министр юстиции Сергей Головатый заявил: вероятность того, что Россия выдаст Украине Януковича - нулевая.