Беларусь заверила: не позволит другим странам ввести войска в Украину с ее территории

Чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Украине Валентин Величко заявил, что эта страна никогда не прибегнет к агрессии и не позволит другим государствам с ее территории вводить войска на украинскую территорию.

Об этом он сообщил в интервью ежегодному научному изданию "Украина дипломатическая", говорится на сайте МИД Республики Беларусь.

"Мы поддерживаем Украину как целостное унитарное государство в рамках действующей Конституции, которая исключает федерализацию", - отметил дипломат.

"Правительство Беларуси, а также представители посольства никогда не говорили: новая власть, старая власть, что ее изменение - это очень плохо, правильный неправильный выбор народа. Это внутреннее дело украинского народа. Поэтому мы строим двусторонние отношения, исходя из высокого чувства взаимоуважения", - добавил Величко.

В то же время он напомнил, что в Минске проводятся постоянные трехсторонние консультативные встречи по урегулированию ситуации на востоке Украины. "Беларусь готова создать благоприятные условия для переговоров и консультаций по этому вопросу", - подчеркнул посол.

Напомним, ранее белорусская активистка, главный редактор оппозиционного интернет-издания "Хартия-97" Наталья Радина заявила, что диктатура в ее стране представляет как политическую, так и военную угрозу для Украины.