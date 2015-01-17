На Донбассе все идет по африканскому сценарию: местных наемников тренируют на мясо

На Донбассе все развивается по африканскому сценарию, когда местных наемников тренируют на мясо. Президент России Владимир Путин сейчас уделяет внимание налаживанию управления оккупированной территорией Донбасса.

Об этом в эфире 5 канала заявил народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко, сообщает ТСН.

"Все идет по африканскому сценарию, когда местных наемников тренируют на мясо", - констатировал он.

"Для этого сейчас прибыли военные эмиссары, отбирающие тех боевиков, которых уничтожают в зоне АТО. Таким примером было уничтожение банды "Бэтмена" 1 января", - отметил он.

При этом Геращенко заявил, что на территории оккупированной части Луганской области находится до 17 тысяч бойцов так называемой ЛНР.

"Это бойцы "Луганской народной республики", определенное количество казаков, другие товарищи. Эта цифра проверенная, известная благодаря нашей разведке. Следовательно, чтобы ни у кого не было иллюзий, нам противостоит тяжелый опасный враг, который имеет огромное количество техники. Так, под Луганском сейчас находится 84 танка, для которых ищут экипажи", - отметил он.

По его словам, жители Луганщины понимают, что украинские военные научились хорошо стрелять, поэтому танки террористов превращаются в металлолом с трупами в середине.

Он также считает, что танковые экипажи пока не набраны, потому что Путин не хочет отправлять на смерть своих военных и пытается набрать из местных, используя своих специалистов для обучения.

"Но техникой Россия действительно наводнила за последний месяц боевиков и ЛНР и ДНР", - добавил Геращенко.

В то же время Геращенко допускает, что в целом на оккупированной части Донбасса может находиться 32 тысячи боевиков.

Таким образом, в Украине объявлена очередная волна мобилизации и выделено "беспрецедентный военный бюджет".

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что на оккупированной части Донбасса развернута военная группировка в составе более 36 тыс. человек, из которых 8,5 тыс. - регулярные войска РФ.

Видео: 5 канал