Путин может начать вторжение в сторону Одессы - российский депутат

Президент РФ Владимир Путин может начать вторжение в Украины в сторону Одессы.

Об этом заявил депутат Госдумы России Илья Пономарев, голосовавший против аннексии Крыма, в интервью "Голосу Америки".



"Он может совсем начать вторжение в сторону Одессы. Например, поднять там, в Одессе, восстание - может этого не делать. Может устроить какие-нибудь чекистские провокации на вашей территории, какие-нибудь террористические акты на газопроводах - может этого не делать. Но лучше совершенно точно не будет", - заявил политик.

Также, по его словам, "Россия не считает Украину врагом, врагом Украину считает Путин".



"Вы должны сами начать зарабатывать Путин сидит и ждет, когда фрукт упадет в руки. Он тянет время с востоком Украины... Такие действия - чтобы это (ситуация на Донбассе - ред.) не успокоилось, но и никакой эскалации не происходило. Это называется "держать переговорную позицию" на языке Кремля. Чтобы было, вокруг чего торговаться, был какой-то рычаг воздействия на ситуацию, а заодно, чтобы в Украине не было инвестиций в энергетику, сельское хозяйство, в промышленность, ни во что", - пояснил он позицию президента РФ.



Вместе с тем, Пономарев уверен - для Путина критическим станет 2017 год.



"Демократическая революция (в России - ред.) возможна, может и фашистская произойти, сейчас ситуация 32 года (года перед приходом Адольфа Гитлера к власти в Германии - ред.)... 2017 год будет для Путина самым критическим - усталость, выборы парламентские пройдут, администрация сменится в Америке", - добавил российский депутат.

НРапомним, ранее народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко заявил, что сейчас Путин уделяет внимание налаживанию управления оккупированной территорией Донбасса.

видео: ukrainian.voanews.com