Бойцы батальона "Киев-2" о бойне под Волновахой: версия российских СМИ "липа и фейк"

Бойцы батальона "Киев-2", находившиеся на блокпосту под Волновахой во время обстрела, в результате которого погибли 13 пассажиров рейсового автобуса, называет "липой и фейком" версию российских СМИ о якобы взорвавшейся мине и рассказали о деталях трагедии.

Об этом силовики рассказали в интервью Громадському.ТВ, пишет Новое время.

Боец с позывным "Батон" во время обстрела находился за автобусом, осколки снаряда угодили ему в армейский ботинок.

"За счет этого автобуса минимальные повреждения получили все остальные, кто находился здесь вокруг. Здесь были еще пограничники, контузило одного пограничника. Один наш товарищ - он стоял между этими автобусами: синим и желтым - один осколок его ранил в брюшную полость. Он упал, мы его дотянули в блиндаж", - рассказал он.

По его словам, всех уцелевших отправили в ближайший окоп, чтобы спасти от новых обстрелов со стороны боевиков.

Рассказы российских каналов об убившей мирных жителей мине, боец называет "липой и фейком", "все, что они рассказывают - они захлебнутся в собственном вранье".

В свою очередь заместитель командира батальона "Киев-2" с позывным "Зверь" рассказал, что блокпост и автобус обстреляли именно из "Градов".

"Осколки, которым поражено это дерево явно указывает, что здесь не могла сработать мина…Хотелось бы напомнить людям, что у установки "Град" более сорока наименований боеприпасов. Нас обстреливали легкими осколочными зарядами", - пояснил Зверь.

Как известно, наблюдатели специальной миссии ОБСЕ на Донбассе подтвердили – автобус с мирными жителями под Волновахой был обстрелян из установки "Град".

Видео: Громадське ТБ Запоріжжя