Украинские силовики вошли в Донецк: продвинулись на 2 км вглубь города - журналист

По информации комбата 5-го отдельного батальона Добровольческого Украинский Корпуса "Правого сектора" с позывным "Черный", украинские бойцы вошли и углубляются в Донецк, сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

Об этом он написал на своей странице Facebook.

"Комбат 5ОБ ДУК ПС" Черный "сообщает, что бойцы 93-й бригады на два километра углубились в Донецк", - говорится в сообщении.

"Бійці повідомляють, що українська артилерія працює майже бездоганно. Потужно і ювелірно", - добавил журналист чуть позже.

Напомним, ранее сообщалось, что силовики расширяют зону контроля вокруг аэропорта: вывезены раненые и тела погибших.

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