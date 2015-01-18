Немцов: война на Донбассе не принесет победы ни Путину, ни Порошенко

Победителей в войне на Донбассе не будет ни в Украине, ни в России.

Об этом заявил российский оппозиционер Борис Немцов в своем Facebook.

По его мнению, единственный выход для Украины из нынешнего конфликта – объявить ДНР и ЛНР мятежными территориями и построить границу с ними.

"Предметом переговоров с Путиным должен быть один вопрос – безопасность при строительстве стены. Вдоль стены устанавливаются КПП. Каждый житель может определиться один раз, где он предпочитает жить", - отметил политик, добавив, что "так был решен вопрос с Сектором Газа и разделением Иерусалима".

"Ведь ясно уже, что проект "Новороссия" закрыт, сопротивление украинцев, их сплоченность в борьбе с Путиным и неизбежность огромных потерь "Новороссию" похоронили", - отметил Немцов.

В то же время он убежден, что украинская армия не имеет " возможности победить ДНР и ЛНР: Путин продолжает поставлять туда оружие, "отпускников- военных" и "добровольцев".

"Минские договоренности не работают. Восточную границу украинцы не контролируют, поставки оружия и контрабанда процветают. Люди, живущие на территории ДНР и ЛНР, бедствуют. Ситуация патовая, и она не зависит от того, кто контролирует Донецкий аэропорт, за который постоянно ведутся бои", - подчеркнул Немцов.

Напомним, ранее украинский лидер подчеркивал, что несмотря на постоянные нарушения боевиками Минских договоренностей, он остается приверженцем мирного разрешения конфликта.