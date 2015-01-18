В Москве активисты устроили акцию "Я - Волноваха", задержаны буддистские монахи

В воскресенье, 18 января, в Москве возле посольства Украины состоялась несогласованная с властями города акция в память людей, погибших от рук террористов под Волновахой Донецкой области.

Об этом в своем аккаунте в Twitter написал блогер Филипп Киреев.

"Сейчас у посольства Украины в Москве "Я - Волноваха"… Акция несогласована, сейчас тут 20-30 человек, в том числе и с укр. символикой", - сообщил он.

По его данным, прямо возле посольства полиция не дает людям возлагать цветы, поэтому букеты они кладут у забора через дорогу.

Многие участники мероприятия принесли цветы, зажгли свечи и лампадки в память о погибших от рук пророссийских боевиков на Донбассе, пишет УНИАН. Агентство отметило, что некоторые активисты читали стихи украинского поэта Тараса Шевченко.

Между тем ОВД-инфо пишет, что возле украинского посольства были задержаны четверо буддистских монахов.

"У украинского посольства в Москве задержаны четверо буддистских монахов, которые пришли к нему помолиться. В данный момент их везут в ОВД Пресненский", - добавили журналисты.

Напомним, ранее сообщалось, что жителя ряда городов Украины приняли участие в акциях, в ходе которых выступили против терроризма и почтили память погибших под Волновахой Донецкой области людей. Фото смотрите здесь.

Фото: twitter.com