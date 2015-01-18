Россия хочет разрушить минское соглашение - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия хочет разрушить минское соглашение.

Об этом он сообщил в интервью Kyiv Post, пишет Украинская правда.

В то же время дипломат уточнил, что цель нынешних действий РФ на Донбассе (в частности, усиления противостояния в районе донецкого аэропорта) - заставить Запад согласиться на изменение минских договоренностей.

"Безусловно, это (эскалация конфликта - ред.) делается, чтобы разрушить минское соглашение", - отметил глава украинского МИДа.

Напомним, ранее сообщалось, что скоро может состояться новое заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Россия - ОБСЕ).