Генерал рассказал, как остановить войну на Донбассе

Украина приняли сценарий Минских договоренностей, но это конфронтационный сценарий, который не предполагал мира. Он предполагал постоянное противостояние, нарушение режима прекращения огня, дестабилизацию и невыход на мирные переговоры.

Об этом экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж пишет своей статье для ТСН.

Минские переговоры – очень слабый формат, потому что они контролируются и Путиным, и боевиками. В этом формате у нас зависимое положение, зато механизмов реализации достигнутых договоренностей практически нет, они очень слабы, считает военный эксперт.

Поэтому, по мнению генерала, в данной ситуации необходимы реальные действия по, прежде всего, прекращению огня – на уровне контактных групп ОБСЕ, военных России, Украины и боевиков. Нужно прекратить обстрелы и в аэропорту, и в Песках, и в других местах, чтобы не страдали люди, чтобы у нас не было новых жертв. Это первый этап.

Второе, раз уж есть минский формат, хоть он и слабый, его нужно все-таки дорабатывать – хотя бы в плане прекращения огня, отвода вооружения и обмена пленными, подчеркивает Маломуж.

Но самое главное, это большой формат. Сейчас готовится не только "нормандский", а, может быть, и формат "восьмерки" – США, Европа плюс Россия и, соответственно, Порошенко. То есть на уровне первых лиц, которые должны оговорить весь формат урегулирования исходя из угроз глобальной войны, даже ядерной уже, между Западом и Россией. А также дорожную карту по Украине, конкретные шаги по разрешению конфликта, потому что это очень важный фактор дестабилизации ситуации во всем мире, - говорит экс-глава Службы внешней разведки Украины.

Такой формат должен всех подвигнуть к реальным переговорам, а не мнимым, - считает Маломуж. И он должен сработать. Потому что усилия только на войну приводят к новой конфронтации, даже с нашей стороны, и, конечно, со стороны России и боевиков. Взаимное усиление огневой составляющей, то есть боевых операций, не может привести к миру – оно может привести только к войне. Причем дальше, возможно, к широкомасштабной войне.

Поэтому нужно использовать все возможности для урегулирования конфликта и восстановления прочного мира на Донбассе. Прежде всего, провести линии разграничения и оставаться на них, что должны контролировать контактные группы военных и ОБСЕ. В то же время, о чем упоминалось выше, договориться в Минске о дальнейших шагах по прекращению огня и обмену пленными. И самое главное – это большой формат по урегулированию с участием стран "семерки", России, Украины или, возможно, даже стран Большой двадцатки, излагает свое мнение генерал.

Этот формат позволит снять глобальные проблемы мировой конфронтации, которая уже началась. И тогда будет возможна и разработка дорожной карты по урегулированию ситуации в Украине с конкретными пунктами и по контролю границы международными, техническими, коммуникационными средствами, и по выводу иностранных войск и иностранного вооружения, считает Маломуж.

При таких условиях у боевиков не останется другого выхода, кроме как сдаться и идти под амнистию. А там уже можно говорить о восстановлении Донбасса и переходе к мирной жизни. Это кратко о модели, которая позволит Украине прекратить войну и вернуть Донбасс, говорит военный эксперт.

Но над этим всем нужно очень мощно работать. Особенно первым лицам государства, политикам – в первую очередь Президенту, правительству, а также дипломатам, военным и представителям спецслужб. Без этого ничего не будет, уверен Маломуж.

И успеха на этом поприще пока нет. Поэтому мы акцентируем внимание руководства страны на активизации всех комплексов действий – от зоны боевых действий в конкретных местах до глобальной системы безопасности через механизмы больших стран, с которыми считается и будет реально беседовать Россия и Путин, подытожил экс-глава СВРУ.

Напомним, что военный эксперт Дмитрий Тымчук заявил: Минские договоренности - фейк, боевики создают "армию новороссии".