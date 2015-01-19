Подробности танковой атаки на Пески: уничтожены 12 "отпускников", 7 танков подбиты - соцсети

В ходе танковой атаки на село Пески, одной из ключевых точек снабжения донецкого аэропорта, были уничтожены 12 российских военных.

Об этом в своем блоге сообщил Олег Ярчук.

По его данным, потери несли подразделения частей, место постоянной дислокации которых – Чечня и Улан-Удэ.

"Сводная группа подразделений 8-й отдельной мотострелковой бригады 58 Общевойсковой армии Южного военного округа (село Борзой, Чечня) и 5-й отдельной танковой бригады 36-й Общевойсковой армии Восточного военного округа (Улан-Удэ) при выполнении боевой задачи – 12 убитых, 22 раненых, один пропал без вести", - сообщил он.

Также в ходе боя было повреждено 7 единиц бронетехники.

"Повторно зафиксировано использование подразделениями Вооруженных сил Украины неидентифицированных систем противотанковых управляемых ракет (ПТУР) с нехарактерной баллистической кривой поражающего элемента", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что за время российского "туризма" на Донбассе, по подсчетам Ярчука, были уничтожены более пяти с половиной тысяч "отпускников".