Россия не выдаст Виктора Януковича и даже не будет реагировать на объявление его в розыск Интерполом или сбор Генпрокураторой необходимого пакета документов для экстрадиции беглого экс-президента в Украину.

Об этом экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко рассказал в комментарии "Главреду".

"Эта идея – из области не научной, а политической фантастики. Уже стало известно, что бывший министр внутренних дел времен Януковича (Витали янукович й Захарченко – Ред.) получил российский паспорт. Еще раньше окрызкосообщалось, что такие паспорта давно получили все те, о ком сегодня вспомнила наша прокуратура", - рассказал дипломат.

По его словам, иногда складывается впечатление, что наша прокуратура вспоминает о деле только тогда, когда сделать уже ничего нельзя: "Поэтому, на мой взгляд, шансов на то, что всех этих лиц российская сторона выдаст, нет практически никаких. Даже если они на данный момент еще не получили российское гражданство, после этого задним числом им его оформят. А потом вступит в силу норма российской конституции, согласно которой российских граждан не выдают за рубеж".

"Россия, как известно, не реагирует на такие вещи, как объявление кого-то в розыск Интерполом. Так будет и в случае с Януковичем. Потому об этом можно спокойно забыть", - считает экс-министр.

"В целом, складывается впечатление, что Украина реагирует на происходящее тогда, когда реагировать уже не нужно. В любом случае, как бы мы сейчас себя не повели, это не даст никакого практического результата, потому что Россия никого отдавать Украине не будет", - подытожил Огрызко.

Напомним, что в комментарии "Главреду" экс-министр юстиции Сергей Головатый заявил, что вероятность выдачи Януковича – нулевая, ведь это он пригласил российскую армию в Украину.

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