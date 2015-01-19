Порошенко посетит Швейцарию, вылетит сегодня

В понедельник, 19 января, Президент Петр Порошенко отправится в Швейцарию, где пробудет несколько дней в рамках официального визита.

Об этом говорится на сайте главы государства.

В то же время в ведомстве уточнили, что Президента не будет в Украине с 19 по 21 января.

"19-21 января 2015 года Президент Украины Петр Порошенко посетит с рабочим визитом Швейцарскую Конфедерацию", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее Петр Порошенко посетил Париж (Франция), где принял участие в Марше единства. Фото с мероприятия смотрите здесь.