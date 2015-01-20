Украина стоит на передовой борьбы с терроризмом - Порошенко

Объединение Евросоюза и Украины сделает нашу страну непобедимой, а будущее Европы безопасным и ярче. Терроризм не знает границ, поэтому мир должен объединится, и решительно противостоять агрессии. Свидетельством тому может быть трагедия под Волновахой, в результате которой погибли 13 мирных жителей Донбасса.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время своего выступления в Университете Цюриха, пишет УНН.

"У меня есть убеждения и мечта, что если Европа объединится с Украиной, то Украина - непобедимая. Несмотря на проблемы, которые будут в будущем, мы сможем все преодолеть, и будущее Европы будет намного безопаснее и ярче", - сказал Порошенко.

"После трагических событий во Франции и в Волновахе вся Европа должна объединиться вокруг двух простых идей: только вместе демократические страны могут противостоять и поддерживать свободу настоящего и будущего, жить без угроз и терроризма и строить яркое будущее. Ценности не продаются. Мы должны делать то, чтобы защищать эти ценности.

Терроризм не знает границ, поэтому мир должен реагировать на эти ужасные события – вместе и решительно. Демократический мир должен дальше консолидироваться, объединиться и противостоять агрессии и нарушению международных законов со стороны Российской Федерации. Эффективность этого ответа повлияет на будущее", - подчеркнул Порошенко, пишет Укринформ.

Напомним, выступление Порошенко в институте Европы при Цюрихском университете пытались сорвать пропутинскими возгласами.