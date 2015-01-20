Западные СМИ о действиях Путина в Украине: самые страшные преступления со времен балканских войн

Когда на востоке Украины велись обстрелы снарядами и ракетами, министры иностранных дел стран Евросоюза на встрече в Брюсселе решили, что оснований для ослабления санкций (против России) нет.

Об этом говорится в редакционной статье The Guardian, перевод котрой публикует Inopressa.

То, что сегодня происходит в Украине, "это не просто мелкая пакостная перестрелка между местными боевиками и недооснащенными, неопытными батальонами украинской армии. Это иллюстрация того, как геополитический расчет президента Владимира Путина (который продолжает оттачивать свою антизападную риторику, одновременно подавляя инакомыслие в России) привел к тому, что на европейской земле творятся одни из самых страшных преступлений со времен Балканских войн 1990-х", - пишут авторы статьи.

"Чтобы пытаться отрицать глубокую вовлеченность российских вооруженных сил в поддержку повстанцев-сепаратистов в Донецкой и Луганской областях, нужно обладать извращенным складом ума со склонностью к конспирологии или же подвергнуться промыванию мозгов российской пропагандой. Именно из-за этой вовлеченности война длится так долго", указано в материале.

The Guardian одобряет решение федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель отменить переговоры по украинской проблеме в Астане: "Так называемое Минское перемирие, о котором договорились в сентябре 2014 года, с самого начала нарушалось обеими сторонами... Реальных шансов на продвижение вперед не было".

Издание напоминает, что Россия до сих пор не исполнила свои обязательство по сентябрьскому соглашению. В этих условиях любые шаги навстречу России, с точки зрения авторов, "были бы бесполезны и стали бы проявлением слабости европейцев. Эта логика, разумеется, относится и к вопросу о снятии европейских санкций. В конце концов, другие рычаги Европе недоступны. Было бы глупо и опасно выпускать этот рычаг из рук, пока не восстановлен мир", - заключают журналисты.

Напомним, ранее сообщалось, что финансовый кризис в России может похоронить "евразийскую мечту" Путина.